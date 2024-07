W dzisiejszym odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie się działo! Kazanowa to bogobojna gospodyni księdza, ale także dziewczyna z charakterem! Kiedy we wsi pojawia się pomysł zorganizowania spółdzielni, w ramach której każdy będzie mógł otworzyć swój biznes, Kazanowa postanowi, że chce otworzyć szkołę tańca!

Oczywiście wszyscy powątpiewają w jej umiejętności, bo co gospodyni księdza może wiedzieć o tańcu!? Dlatego Kazanowa organizuje pokaz tańca... Jak jej to wyjdzie i co na to mieszkańcy wsi? Jak się dowiedzieliśmy, Elżbieta Romanowska, czyli serialowa Kazanowa była zachwycona pomysłem scenarzystów i aktorka sama przygotowała popisowy taniec do serialu!

Zobaczcie wideo i sprawdźcie, jak jej to wyszło!

Czy Kazanowa wyjdzie z twarzą ze swojego pokazu tańca?

