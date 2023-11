Reklama

Joanna Cesarz zwyciężyła pierwszą edycję show "Supermodelka Plus Size". Co teraz będzie robić Joanna? Okazuje się, że modelce plus size spodobała się wizyta na planie serialu "Pierwsza miłość". Cesarz pojawi się w serialu już 24 listopada w epizodzie, ale chciałaby kontynuować przygodę z aktorstwem. Czy jej się to uda?

Posłuchacie, co powiedziała Joanna Cesarz na ten temat.

Joanna Cesarz na planie serialu "Pierwsza miłość".