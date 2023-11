Reklama

Już niedługo (bo 8 listopada) zobaczymy Edytę Herbuś w nowej roli - jako aktorkę serialu „Pierwsza miłość”. Gwiazda wcieli się w rolę Sylwii, szefowej Jakuba Szafrańskiego (w tej roli Mateusz Banasiuk). Wszystko wskazuje na to, że Sylwia sporo namiesza w serialu, a szczególnie w życiu Kuby. Tylko nam Edyta Herbuś opowiedziała o swojej roli i zdradziła, że „Mateusz Banasiuk bardzo jej się spodobał”! ;) Co jeszcze wyznała? Jak potoczą się losy jej postaci i czy dojdzie do romansu Sylwii i Kuby?

Zobaczcie nasz materiał wideo!

Edyta Herbuś opowiedziała nam o swojej pracy w "Pierwszej miłości"

Czy Sylwię i Kubę połączy biurowy romans? ;) Zobaczcie wideo!

