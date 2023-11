Reklama

W "Pierwszej miłości" zawsze dzieje się dużo! Drugą młodość przeżywa teraz Weksler (Karol Strasburger), który ma romans z mamą Krystiana (Patryk Pniewski), Ewą (Ewa Gawryluk). To wiążę się z pewnymi problemami. A Ula Dębska, jego serialowa córka, zdradza nam, że to tylko ich początek. O co chodzi? Zobacz rozmowę z aktorką!

