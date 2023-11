2 z 7

Po przyjeździe do szpitala Wiktoria wpadnie za to na Konicę (Robert Koszucki)… Dyrektor spróbuje zatrzymać przyjaciółkę w Leśnej Górze – i to za wszelką cenę.

- Kupię nowy sprzęt! Taki sam, jak mają w tym hiszpańskim szpitalu!(…) Będziesz mogła organizować międzynarodowe warsztaty dla młodych lekarzy... Zostaniesz ordynatorem!

- Już byłam ordynatorem... Nie, dziękuję.

- To... wyjdź za mnie!

- Co?!

- Trudno, poświęcę się dla dobra szpitala! Wiki, no błagam cię... Gdzie ja znajdę takiego chirurga?!

- Już kupiłam bilet na samolot…

- Serca nie masz!

Gdy rozmowę kolegów podsłucha Falkowicz (Michał Żebrowski)… będzie w szoku!