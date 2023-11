"Orange is the new black" wraca! Netflix ogłosił, że siódmy, ostatni sezon serialu o więźniarkach zobaczymy 26 lipca, tylko na platformie Netlifksa. Do sieci trafił zwiastun, który nie wiele zdradza. Jednak fani serii i tak są mocno podekscytowani!

Zakończenie szóstego sezonu otworzyło furtkę na powstanie kolejnego. Główna bohaterka, Piper, wychodzi na wolność, podobnie jak Sophie. Taystee dostała dożywocie za morderstwo, którego nie popełniła, ciężarna Lorna trafia do lekarza z ostrymi bólami i krwawieniem... Reszta bohaterek na nowo musi dostosować się do życie w Maxie, w którym warunki są coraz gorsze...

Co z tego wyniknie? O tym przekonamy się w siódmym sezonie serialu "Orange is the new black"! Zobaczcie zwiastun poniżej!

