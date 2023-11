Reklama

Przed nami 5. odcinek "O mnie się nie martw". A w nim...

Sylwia wraca w euforii z wyjazdu do Hawany. Na miejscu dociera do niej, że chwile tylko we dwoje z Mariuszem, będą w ich życiu raczej wyjątkiem niż regułą, bo Milena nie ma zamiaru być matką samotną. Nie pomaga jej sprawa burzliwie rozwodzących się klientów, których małżeństwo od początku było podporządkowane dzieciom męża z poprzedniego związku.

Milena wprowadza się do Kamila, który nawiązuje obiecującą znajomość z atrakcyjną Wiktorią, studentką prawa. Tylko pogrążona w swoich fantazjach Helenka wie, że Wiktoria nie istnieje. Istnieje za to Marta z Tomkiem, których Milena zaprasza na swoje urodziny, oczywiście w towarzystwie Krzyśka.

Ten ostatni zauważa w końcu, że Milena naprawdę jest nim zainteresowana. Niestety, zauważa to również Marta.

