Reklama

Co się wydarzy w 3. odcinku "O mnie się nie martw"?

Do Sylwii zaczyna docierać, że związała się z mężczyzną, który ma zobowiązania i nie da się udawać, że „jakoś się to ułoży”. Grażyna nie ustaje w naciskach, prośbach i perswazjach, przekonana, że córka popełni życiowy błąd, jeśli zwiąże się z Mariuszem. Nieoczekiwanie w sprawach Sylwii wypowiada się Aśka, która sama właśnie zakończyła terapię i ma dużo dobrych rad dla wszystkich. Następuje poważne spięcie, którego konsekwencje okażą się zaskakujące. Najbardziej dla Pawła. Ale wszystko to schodzi na dalszy plan, gdy furgonetka Jacka zostaje zatrzymana do rutynowej kontroli drogowej. Krzysiek będzie musiał prosić o pomoc Marcina. Przy okazji, za nieświadomym pośrednictwem Marty, zawrze nową znajomość.

Emisja 3. odcinka "O mnie się nie martw" o 20.45 w TVP2.

Zobacz: Co po rozwodzie? Zmiany małymi krokami, szukanie wsparcia, akceptacja emocji

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Zobacz także: W "O mnie się nie martw" Inga czuje, że coś w jej relacji z Kubą się skończyło! Będzie żałować? Zobaczcie ZWIASTUN