Jak Marcin zareaguje na to co łączyło Igę i doktora Kubę? "O mnie się nie martw" co wydarzy się w 5. odcinku serialu?

Jak Marcin zareaguje na to co łączyło Igę i doktora Kubę? "O mnie się nie martw" co wydarzy się w 5. odcinku serialu?