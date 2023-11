Na ten moment czekali wszyscy fani serialu "The Crown". Netflix w końcu ogłosił, kiedy odbędzie się premiera trzeciego sezonu spektakularnej produkcji! Pokazał też pierwszy zwiastun. Kto czeka?

"The Crown" - zwiastun i data premiery

Długo wyczekiwany trzeci sezon serialu "The Crown" powraca na Netflix już w niedzielę, 17 listopada! Ma on skupić się na okresie od 1964 do połowy lat 70., a więc m.in. dekolonizacji Afryki i Karaibów. W trzecim sezonie będzie znacznie więcej księcia Karola (w tej roli Josh O’Connor), który w 1969 roku został księciem Walii. Królową Elżbietę II zagra zaś Olivia Colman, która zagrała wcześniej m.in. z serialach "Broadchurch" czy "Nocny recepcjonista". Co ciekawe, Netflix kręci od razu czwarty sezon, w którym pojawi się księżna Diana! W tej roli zobaczymy Emmę Corin, debiutantkę.

"The Crown": obsada

Scenariusz: Peter Morgan

Występują: laureatka Oscara Olivia Colman (jako Królowa Elżbieta II), Tobias Menzies (jako Książę Filip), Helena Bonham Carter (jako Księżniczka Małgorzata), Ben Daniels (jako Tony Armstrong-Jones), Josh O'Connor (w roli Księcia Karola), Erin Doherty (Księżniczka Anna), Marion Bailey (Królowa Matka) i Jason Watkins (Premier Wielkiej Brytanii - Harold Wilson).