Nowy rok, nowy QUIZ! Wiemy, że czekaliście na nowy QUIZ z "Rancza", a dla Was zrobimy wszystko :) Tym razem musisz dopasować cytat do danego bohatera. Wydaje się proste, ale to dość trudne zadanie - tylko dla wiernych fanów kultowego serialu. Czas start!

Zobacz także: 21 trudnych pytań z "Rancza"! Wielki QUIZ dla fanów serialu!