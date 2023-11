1 z 4

Sezon ogórkowy mija! 1 września tuż, tuż, a razem z nim nowy sezon "M jak Miłość"! Pierwszy odcinek po przerwie wakacyjnej wyemitowany zostanie 3 września, nie jak wcześniej planowano 27 sierpnia. Co się wydarzy? Bardzo wiele! Już na samym początku dowiemy się, że Ula dopuści się przestępstwa!

Co wydarzy się w 1378 odcinku "M jak Miłość"? My już wiemy!

Odcinek 1378 zacznie się od sielankowej sceny z udziałem Uli (Iga Krefft) i jej partnera, którzy uciekną z hostelu, w którym spali przez ostatnie trzy noce. Zrobią to bardzo dyskretnie, o świcie, kiedy gospodarze będą spać, by nie zapłacić za swój pobyt. Okazuje się bowiem, że kilka tygodni wakacji sprawiły, że zakochani nie mają już prawie za co żyć i muszą zacząć oszczędzać. Do córki zadzwoni też zdenerwowany Marek (Kacper Kuszewski), który będzie ostrzegał córkę:

Dobrze, jesteś zakochana, żyjesz miłością, tylko co dalej? Jesteś dorosła, podejmujesz własne decyzje. Ale skoro tak, to chciałbym, byś wzięła też odpowiedzialność za swoje życie. Dajemy Ci z Ewą tydzień. Jeśli do tego czasu nie wrócisz do siedliska, to my też je opuścimy. To jest Twój biznes.

Jaką decyzję podejmie dziewczyna? Przekonamy się już niedługo.

Dramatycznie będzie też u Magdy i Andrzeja! Przeczytajcie na następnej stronie, co się wydarzy!

Do serialu powróci Dominika Ostałowska