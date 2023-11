Już jesienią na antenie Canal+ zobaczymy nowy serial w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Stworzył on takie hity, jak choćby "Belfer". Teraz z kolei na warsztat wziął prozę Wojciecha Chmielarza. "Żmijowisko" jest bowiem adaptacją jego powieści pod tym samym tytułem. W głównej roli zobaczymy między innymi Pawła Domagałę. Aktor postanowił stworzyć wyjątkową piosenkę, która promuje nowy serial Canal+. W internecie pojawił się także klip, w którym przedpremierowo można zobaczyć fragmenty "Żmijowiska".

Nowa piosenka i teledysk Pawła Domagały

Paweł Domagała w serialu "Żmijowisko" wciela się w postać Arka. Podczas wakacji, które spędza wraz z żoną i jej przyjaciółmi ze studiów, dochodzi do tragedii. W niewyjaśnionych okolicznościach znika bowiem jego nastoletnia córka, Ada. Rok później Arek wraca do gospodarstwa agroturystycznego "Żmijowisko", aby szukać śladów dziewczyny. Na miejscu czeka go sporo nieprzyjemnych sytuacji...

W serialu, obok Pawła Domagały, zobaczymy także Piotra Stramowskiego, Agnieszkę Żulewską, Cezarego Pazurę czy też Wojciecha Zielińskiego. Jak już wspomnieliśmy, w sieci pojawił się również teledysk do piosenki "Żmijowisko", którą wykonuje Paweł Domagała. Co ciekawe, słowa utworu napisała jego żona, Zuzanna Grabowska.

Jak wam się podoba?

Canal+ na razie nie zdradził dokładnej daty premiery nowego serialu. W sieci pojawił się jedynie plakat promujący produkcję

Paweł Domagała zagrał w tym serialu główną rolę, która była naprawdę wymagająca. Jak sobie poradził? Przekonamy się o tym już niedługo!

