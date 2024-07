Sylwia zauważy przypadkiem kłótnię Roberta z kochanką (Maria Góralczyk) – na parkingu przed szpitalem. Beata będzie wściekła na lekarza po tym, jak próbował zmusić ją do aborcji. I w końcu zacznie mu grozić.

Sukinsynu... Chciałeś, żebym je zabiła! Nie… to nieporozumienie… Źle mnie zrozumiałaś! Też się bałem… Mam to gdzieś! Jeszcze raz się do mnie zbliżysz, to powiem twojej żonie, z kim żyje!