Niania w wielkim mieście - opis odcinka z 25 kwietnia

W ósmym odcinku "Niani w wielkim mieście" ponownie zobaczymy Annę Dereszowską w roli Joanny Popławskiej, matki Iwa. Ponadto do obsady dołączy Paweł Orleański jako jego ojciec oraz sekretarka Adama Popławskiego - w tej roli Paulina Gałązka. Ojciec Iwa jest wielkim nieobecnym w życiu syna, gdyż pogoń za sukcesami zawodowymi wydaje się być dla niego ważniejsza niż rodzina. Adam Popławski dużo i często podróżuje po świecie w interesach. Joanna i Iwo bardzo za nim tęsknią. Co zrobi Iwo, żeby zwrócić uwagę ojca na siebie? Jaką niespodziankę mężowi szykuje Joanna? Dana na pewno przyjdzie im z pomocą!

Dana (Magdalena Lamparska) odbiera syna państwa Popławskich z gabinetu dyrektorki szkoły, gdzie trafił, ponieważ źle potraktował swojego kolegę. Iwo (Igor Borecki) żąda od opiekunki, by zawiozła go do ojca, właściciela dużej firmy - w nadziei, że ten potraktuje go łagodnie. Dana z podopiecznym i jego ojcem wraca do szkoły. Po rozmowie z dyrektorką, Popławski sponsoruje stypendium dla poszkodowanego chłopca i zmusza syna do przeproszenia kolegi. Upokorzony i zasmucony chłopiec buntuje się. W nocy Dana odbiera telefon od Iwa. Czy chłopiec może liczyć na pomoc Damy?

Ósmy odcinek "Niani w wielkim mieście" dzisiaj o godzinie 21:35 w Polsacie.

