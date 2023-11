Świetna wiadomość dla fanów serialu "The Umbrella Academy". Netflix potwierdził, że powstanie drugi sezon tej produkcji opartej na popularnym komiksie. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze tego lata w Toronto. W sieci pojawił się już zwiastun drugiego sezonu "The Umbrella Academy".

Kogo zobaczymy w głównych rolach? Zobaczcie poniżej!

Drugi sezon "The Umbrella Academy". Kiedy premiera?

"The Umbrella Academy" opowiada o losach siedmiu osób, które posiadają nadprzyrodzone moce. Wszyscy zostali adoptowani przez ekscentrycznego milionera. Po latach spotkali się na jego pogrzebie. Nikt z nich nie przypuszczał nawet, że staną przed ogromnym wyzwaniem. Członkowie "The Umbrella Academy" w pierwszej części musieli bowiem uratować świat przed zagładą. Co czeka na nich tym razem?

Po raz kolejny w głównych rolach zobaczymy Ellen Page, Toma Hoppera, Davida Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Roberta Sheehana, Aidana Gallaghera i Justina Mina. Wkrótce zostaną ogłoszeni kolejni członkowie obsady. Na razie nie wiadomo, kiedy Netflix zaprezentuje 2. sezon "The Umbrella Academy".

Czekacie?

Ten serial podbił serca widzów

Jesteście ciekawi, co wydarzy się w 2. sezonie?

