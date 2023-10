Wybranie najpopularniejszego serialu na świecie to wyjątkowo trudne zadanie. Bądźmy szczerzy – to zadanie niewykonalne. Gdy giganty streamingowe jak Netflix i HBO Max pojawiły się w naszych domach, zostaliśmy zalani falą serii każdego gatunku. Oczywiście dzisiaj mamy do wyboru jeszcze ofertę Amazon Prime Video, Apple TV+ i Disney+, które również walczą o polskich widzów, jednak nie są tak popularne jak dwa wymienione wcześniej serwisy. My także nie podejmiemy się wskazania jednego, najczęściej oglądanego serialu, ale na podstawie liczby ocen i kilku rankingów zestawiliśmy produkcje, które mogło zobaczyć najwięcej widzów.

Reklama

Spis treści:

Dla wielu widzów najpopularniejszy serial na świecie to „Stranger Things”. Niektórzy się zastanawiają, czy Netflix w ogóle istniał przed powstaniem tej produkcji. Aż trudno uwierzyć w to, że pierwszy odcinek przygód dzieciaków z Hawkins miał premierę w 2016 roku, czyli ładnych parę lat temu, a serialowa Nastka, czyli Millie Bobby Brown jest już dorosła. Cały świat zakochał się w klimacie serii, która doczekała się pięciu sezonów. Twórcy umiejętnie wykorzystali motywy z lat 70. i 80., sięgając po mnóstwo hitów muzycznych (jak choćby „Running Up That Hill” Kate Bush), które wylądowały w playlistach fanów.

Niewykluczone, że najczęściej oglądanym serialem Netflixa jest właśnie „Stranger Things”. Przypominamy, że opowieść rozpoczyna się od zaginięcia dwunastoletniego Willa Byersa. Zniknięcie chłopaka to dopiero początek dziwnych zdarzeń, które na zawsze odmienią życie zaginionego, a także jego przyjaciół: Mike’a Wheelera, Dustina Hendersona i Lucasa Sinclaira. Szczególnie gdy w Hawkins pojawi się obdarzona nadzwyczajnymi zdolnościami Jedenastka.

W ciągu ostatnich lat najpopularniejszym serialem na świecie mógł stać się też „Ozark”. Wrzucanie zwyczajnego, często niekaranego obywatela do świata brutalnych przestępstw, wymuszeń, tortur, morderstw oraz handlu narkotykami to już dość znany motyw, który jednak nadal przyciąga widzów. Martin Byrde (Jason Bateman) jest doradcą podatkowym i zna się na swojej pracy, by zdobywać zaufanie klientów. Jego talent dostrzegł też szef narkotykowego kartelu z Meksyku, którego pieniądze Byrde pierze po godzinach. Sprawy się komplikują, gdy mężczyzna orientuje się, że ktoś mu podbiera pewną sumę. Wspólnik Martina ginie, a on otrzymuje drugą i ostatnią szansę na odkupienie. W ciągu jednej nocy razem z całą rodziną przeprowadza się do niewielkiego miasteczka turystycznego, by tam wyprać pokaźną kwotę i przygotować fundamenty pod interesy kartelu.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Zaraz po premierze koreańskiej produkcji mogło się wydawać, że najpopularniejszym serialem na świecie jest „Squid Game”. Wszyscy oszaleli na punkcie serii o niebezpiecznej grze dla ludzi z marginesu społecznego, którzy chcą odmienić swoje życie. Nagroda jest niezwykle kusząca, a zadania mogą wydawać się dziecinnie proste. To wszystko jednak tylko pozory, a stawka jest przerażająco wysoka. Wygrać może tylko jeden uczestnik. Według danych Netflixa „Squid Game” to czołówka najczęściej oglądanych seriali. Jedyną poważnym rywalem jest „Stranger Things”. Choć serial nie wszystkim się spodobał, to czerwone kombinezony i zielone uniformy przejdą do historii czerwonego giganta streamingowego. Jeśli nie boicie się mocnych scen, polecamy wam nasze zestawienie seriali dla dorosłych.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Skoro już mówimy o niezapomnianym motywie i najpopularniejszym serialu na świecie, nie możemy nie wspomnieć o ekipie Profesora oraz „Domu z papieru”. Czerwone kombinezony, maski i pseudonimy pochodzące od nazw stolic z całego świata – ta opowieść o brawurowym napadzie na hiszpańską mennicę narodową wywołała furorę wśród widzów. Pełna zwrotów akcji produkcja miała niebywały marketing w wielu krajach i stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii Netflixa. Choć z sezonu na sezon poziom wyraźnie spadał, każdy chciał się wreszcie dowiedzieć, jak skończą przestępcy.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Nie bez powodu wielu widzów uważa „Brdigertonów” za najpopularniejszy serial na świecie. Inspirowana bestsellerowymi powieściami historia o życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnego rodu to dramat kostiumowy, na który długo czekali użytkownicy Netflixa. Przeplatające się romanse – szczególnie ten Daphne i Simona – wciągnęły fanów na długie godziny. Choć nie jest to najlepszy przykład serialu historycznego, miliony widzów czekają na kolejny sezon produkcji. Pod względem oglądalności „Bridgertonowie” znaleźli się w pierwszej dziesiątce czerwonej platformy streamingowej.

Serial jest dostępny na Netfliksie

Zdaniem fanów adaptacji sagi George’a R. R. Martina to właśnie „Gra o tron” jest najpopularniejszym serialem na świecie. Choć HBO Max nie produkuje masowo serii jak Netflix, to nie można im odmówić jakości. Historia o walce o panowanie nad ziemiami krainy Westeros stała się wizytówką platformy. Każdy odcinek to wartka akcja, mnóstwo intryg politycznych, zdrad, romansów, a w dodatku trup ściele się w „Grze o tron” gęsto. Serial zdobył łącznie ponad 120 nagród i doczekał się sequelu o tytule „Ród smoka”. Niewykluczone, że twórcy na tym nie poprzestaną i wycisną z powieści George’a R. R. Martina, ile tylko się da. Jeśli lubicie adaptacje literackie, polecamy wam nasze zestawienie seriali na podstawie książek.

Inną produkcją HBO Max, która mogłaby być się o tytuł najpopularniejszego serialu na świecie, jest „Kompania braci”. Zrealizowana z wielkim rozmachem (świetne sceny batalistyczne) historia drugiej wojny światowej, opowiedziana z perspektywy amerykańskich żołnierzy, którzy ją przeżyli, to jedna z najlepiej ocenianych serii streamingowego giganta. Członkowie 101 Dywizji Powietrznodesantowej rozpoczynają drogę, która na zawsze odmieni ich życia. Choć ostatecznie udaje im się przetrwać piekło, do domów wracają już jako zupełnie inni ludzie.

Serial jest dostępny na HBO Max

Do grona słynnych produkcji na HBO Max, trzeba zaliczyć też „The Walking Dead”, który także może być przez wielu uważany za najpopularniejszy serial na świecie. To aż jedenaście sezonów historii osadzonej w świecie opanowanym przez zombie. W centrum akcji znajduje się oficer policji Rick Grimes, który stoi na czele grupie ocalałych. W nowej rzeczywistości jednak zagrożeniem są nie tylko nieumarli, ale również inni ludzie. Za serię o żywych trupach odpowiada Frank Darabont, który nakręcił m.in. „Skazanych na Shawshank”, „Zieloną milę” oraz „Mgłę”. Legendy mówią, że podobno są widzowie, którzy obejrzeli „The Walking Dead” dwa razy. Jeśli lubicie podobne historie, polecamy wam nasze zestawienie seriali o zombie.

Serial jest dostępny na HBO Max

W pewnym momencie mogło się wydawać, że „Czarnobyl” to najpopularniejszy serial na świecie. O oryginalnej produkcji HBO mówił każdy. Seria opowiada o głośnej katastrofie jądrowej z perspektywy ratowników i naukowców, którzy starają się zapobiec konsekwencjom. Okazuje się, że nie jest to łatwe w ZSRR, gdzie wysoko postawieni działacze robili jak najwięcej, by nie dopuścić do ogłoszenia tego, co się naprawdę wydarzyło. Poświęcenie bohaterów nie tylko odcisnęło się na ich zdrowiu, ale doprowadziło też do złamania wielu karier w radzieckiej Rosji. „Czarnobyl” robi wrażenie nie tylko za sprawą gry aktorskiej takich gwiazd jak Jared Harris, Stellan Skarsgård czy Emily Watson, ale także dzięki niesamowitym zdjęciom i muzyce Hildur Guðnadóttir.

Serial jest dostępny na HBO Max

A może na miano najpopularniejszego serialu na świecie bardziej zasługuje „Sherlock”? Przeniesiona do współczesnych czasów historia najlepszego detektywa była prawdziwym hitem. John Watson służył na wojnie jako lekarz. Po postrzale wrócił do Stanów Zjednoczonych, ale nie może znaleźć swojego miejsca, w dodatku nękają go ból nogi oraz zespół stresu pourazowego. Wszystko zmienia się, gdy na jego drodze staje Sherlock Holmes – bystry mężczyzna, który prowadzi śledztwa na własną rękę i czasem pomaga policji. Panowie postanawiają zamieszkać razem i szybko orientują się, że coś ich łączy, a konkretnie – umiejętność pakowania się w kłopoty i niebezpieczeństwo. Aktorski duet Benedicta Cumberbatcha i Martina Freemana to prawdziwa perełka.

Serial jest dostępny na HBO Max

Jeśli interesuje was, jaki może być inny najpopularniejszy serial na świecie, poniżej prezentujemy listę z polecanymi tytułami. Wiele z nich uważa się za naczęściej oglądane produkcje. Na pewno któraś z nich wpadnie wam w oko. Być może macie wolny wieczór i zastanawiacie się jaki serial obejrzeć? Zachęcamy was do sprawdzenia naszego zestawienia.

Reklama