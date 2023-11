Zła wiadomość dla wszystkich fanów serialu "Na Wspólnej", którzy mieli nadzieję zobaczyć w okresie świątecznym nowe odcinki. Okazuje się, że 25 grudnia, 26 grudnia oraz 1 stycznia - serial nie zostanie wyemitowany na antenie TVN-u! Dlaczego? Wszystko ze względu na to, że jest to okres świąteczny. Co zatem będziemy mogli obejrzeć zamiast kultowego serialu TVN?

Reklama

Zobacz też: Zła wiadomość dla fanów "M jak miłość"! Serial znika z anteny. Co się stało?

Więcej: Marta Wierzbicka już nigdy nie wystąpi w "Na Wspólnej"? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

Nie ma "Na Wspólnej". Co oglądać w święta w TVN-ie?

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia zamiast "Na Wspólnej" TVN wyemituje "Listy do M" (godzina 20:00). W drugi dzień Świąt o 20:00 będziecie mogli obejrzeć "Krainę jutra". A w Nowy Rok, 1 stycznia również o 20:00 możecie obejrzeć na TVN-ie "Sylwester w Nowym Jorku", a tuż po "Życie bez wstydu".

Żałujecie, że nie zobaczycie w święta nowych odcinków "Na Wspólnej"? Jeśli tak, to możemy was pocieszyć, że w niewymienione przez nas dni reszta programu jest bez zmian! ;)

Zobacz: Zła wiadomość dla fanów "Na dobre i na złe"! Serial znika z anteny. Co się stało?

Zobacz koniecznie: Serial "M jak miłość" miał zniknąć z anteny?! Zaskakujący komentarz Kacpra Kuszewskiego: "Nikt z nas nie przypuszczał..."

Reklama

"Na Wspólnej" nie zobaczymy w święta.