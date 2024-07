2 z 11

Co oprócz ślubu?

Agnieszka postanowi zamieszkać z Darkiem. Niestety, otoczenie da jej odczuć, że związek dojrzałej kobiety z młodym mężczyzną nie zawsze spotyka się z akceptacją. Zdesperowana Agnieszka skorzysta z medycyny plastycznej. Efekt zabiegu będzie pozostawiał wiele do życzenia. To jednak nie koniec problemów prawniczki… Jej dużo młodszy kochanek okaże się wyrafinowanym intrygantem! Będzie dążył do tego, by wykorzystać problemy alkoholowe ukochanej i przejąć kancelarię! Czy Agnieszka odkryje jego prawdziwe zamiary?