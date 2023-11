Reklama

Roma (Julia Kamińska) to jeden z najczarniejszych charakterów w serialu "Na Wspólnej". Ta na pozór naiwna i niewinna dziewczyna idzie po trupach do celu. Roma uwiodła swojego szefa, aby przejąć kontrolę nad jego firmą. Przy okazji pozbyła się Kingi (Ilona Wrońska), która śledziła każdy jej krok. Teraz dziewczyna liczy na to, że jej mąż, który przeszedł kolejny zawał, nie wybudzi się, a firma trafi w jej ręce. Czy tak się stanie? Zobaczcie zwiastun 2746. odcinka "Na Wspólnej" i dowiedzcie się więcej!

Kłamstwa Romy wyjdą na jaw?