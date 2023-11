Reklama

Wygląda na to, że Markowi (Grzegorz Gzyl) i Natalii (Laura Breszka) nie będzie dane długie i szczęśliwe życie. Choć ich związek był pełen wzlotów i upadków, od dłuższego czasu zaczęło im się układać. Do tego stopnia, że Marek porzucił nawet rozmyślanie o swojej byłej żonie, Dance! Zimiński zaczął wierzyć w to, że może im się udać stworzyć kochającą się rodzinę. Niestety, niebawem los postanowi go chyba ukarać. Zobacz zwiastun 2715. odcinka "Na Wspólnej" i dowiedz się więcej!

POLECAMY: "Na Wspólnej": Danka i Marek staną ze sobą oko w oko. Czy zanosi się na HAPPY END?

Reklama

Marek i Natalia znowu zaczęli się dogadywać