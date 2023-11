6 z 9

Tym razem lekarka zrobi wszystko, by uratować nastolatka, który spróbuje popełnić samobójstwo – po tym, jak ośmieszyła go koleżanka, w której się zakochał. Chłopak zamknie się w swoim pokoju w internacie i Anna wezwie straż pożarną, by wyważyć drzwi. Czy pomoc nadejdzie na czas – i akcja ratowników zakończy się sukcesem?