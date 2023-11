Z kolei doktor Banach (Wojciech Kuliński) nadal będzie leżeć na SOR-ze. A Potocki (Marcin Grzymowicz) wykorzysta okazję i... zacznie kolegę torturować! Lekarz „zabawi się” poddając rywala elektrowstrząsom – za każdym razem zwiększając natężenie prądu.

Nieświadomy, że jego „pacjent” ani na chwilę nie stracił przytomności…

I cały czas działa w porozumieniu z policją! Monika (Katarzyna Joda), Martyna oraz Piotr będą obserwować z ukrycia jego salę i nagrywać każde słowo. Choć sierżant Zawadzka, słuchając szaleńca, z trudem zachowa spokój.

- Co ten świr mu robi?!(…) Jezu, wchodzimy!

- Wiktor prosił, żeby nie przerywać, dopóki Potocki nie wygada się, co zrobił z Anną...

- Może go tym... zabić?