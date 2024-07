Piotr (Dariusz Wieteska) i Wiktor (Wojciech Kuliński), znudzeni, zaczną się nawet przekomarzać.

- Ale bym sobie polatał…

- A co za problem?

- Chyba za stary już jestem, by przesiadać się z karetki do samolotu…

- Strzelecki, nie bądź zgredem!