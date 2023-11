Reklama

W kolejnym odcinku "Na dobre i na złe" Lena (Anita Sokołowska) trafi na SOR razem z więźniarką, która siedziała z nią w jednej celi i wypiła detergent, by popełnić samobójstwo. Lekarka uratuje dziewczynie życie, ale przy okazji sama poparzy sobie dłonie. A Latoszek (Bartosz Opania) uzna to za świetny pretekst, by zatrzymać ukochaną w szpitalu – tak, by przed rozprawą nie musiała już wracać do aresztu.

Co na to Falkowicz?

Emisja odcinka 692 w TVP2 o 20.45 - 24 stycznia.

