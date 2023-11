Reklama

W życiu Wiktorii Consalidy ostatnio wiele się dzieje. Po stracie ukochanego lekarka próbuje odzyskać równowagę. Niedawno w jej życiu pojawił się mały mężczyzna, który jednak tego nie ułatwia. Jędrek to podopieczny domu dziecka, który trafił do szpitala w Leśnej Górze. Wiki od razu zwróciła na niego uwagę, ponieważ bardzo przypominał jej ją samą. Ta dwójka szybko znalazła nić porozumienia. Czy to oznacza, że już wkrótce Wiktoria i Jędrek zostaną rodziną? Katarzyna Dąbrowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, czego możemy się spodziewać w najbliższych odcinkach "Na dobre i na złe". Zobaczcie nasze wideo i przekonajcie się sami!

W życiu Wiktorii szykują się kolejne zmiany?