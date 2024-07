A Przemek (Marcin Rogacewicz) od razu zrozumie, że przyjacielowi grozi śmierć. I spróbuje przekonać bandytów, by pozwolili mu go uratować.

- Jeśli ma przeżyć, musimy go natychmiast operować! - Po co? Jak nie spełnią naszych żądań i tak pójdzie do odstrzału. Jako pierwszy… Powtarzam, nikogo nie będziecie operować!