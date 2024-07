Stan chorej będzie krytyczny - a radiolog Paweł, wzburzony, w końcu otwarcie zaatakuje Stanisławskiego. Bo to właśnie dyrektor pozwolił, by komornik zabrał ze szpitala cały sprzęt.

- To nie są żarty! Ile warte jest dla pana ludzkie życie?

- Poinformowaliśmy już służby, że nie przyjmujemy żadnych ostrych pacjentów do odwołania...

- To może w ogóle przestaniemy leczyć?! Czasami wydaje mi się, że o to właśnie panu chodzi!