Tuż po pogrzebie Janka do Leśnej Góry powróci także jego ojciec – Ksawery Stanisławski (Marek Ślosarski) – jako wizytator z Akademii Medycznej. Profesor zrobi wszystko, by ukarać tych, którzy przyczynili się do śmierci jego syna… A dyrektor Tretter od razu trafi na jego „czarną listę”.