Tego samego dnia Julkę czeka także trudna rozmowa z profesorem Bartem (Piotr Głowacki) – po tym, jak lekarz dowie się, że oboje będą mieli dziecko.

- OK, jestem w ciąży! Ale nie zmieniłam się. Ani ty się nie zmieniłeś… Nie wyszło nam. Trudno. - Coś nam jednak wyszło, co? - Nic nie musisz robić… - Spokojnie... Nie mam pierścionka, nie zamierzam się oświadczać! - Co za ulga…