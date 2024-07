- Sporo na jego temat się nasłuchałem... i nie były to zbyt pochlebne opinie! Tak między nami, powinien pan, dyrektorze, mieć go na oku... Patrzeć mu na ręce! - Oczywiście... akurat do tego jestem przyzwyczajony! Do patrzenia na ręce profesorom… - Zobaczymy, czy długo zagrzeje tu u nas miejsce... Wie pan, co się mówi o dwóch profesorach w jednym szpitalu? Że to jak dwa grzyby w jednym barszczu! Oczywiście - ja jestem ponad to...