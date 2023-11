Na dobre i na złe odc. 708

Doktor Burska nie uwierzy w ani jedno słowo. I w końcu o pomoc poprosi Falkowicza.

- Proszę zawiesić Artura…

- Słucham?!

- Nie wiem, co zrobić, jak mu pomóc...

- O czym pani mówi?!

- Artur... Przez wielomiesięczny, chroniczny ból uzależnił się od opiatów. To równia pochyła... Musimy coś zrobić, by nim wstrząsnąć, bo… Nie mogę go stracić!