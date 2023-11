- Musiał zostać dłużej w pracy? Bo chyba nie korki? O tej porze to raczej kijowe alibi…

- To lekarz. Zawsze ma dobre alibi.

- Wie to i wykorzystuje. Wiem, co mówię… Znam paru lekarzy. Poza tym, że są uroczy, to kłamliwe gady.

- Rzeczywiście pan ich zna…

- Lepiej się napić z porządnym prawnikiem i zapomnieć o lekarzach!