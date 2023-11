6 z 10

A Michał ukryje w końcu przed kolegami, że jest z dziewczyną związany – by uczestniczyć w jej operacji i dopilnować, że Justyna powróci do zdrowia…

W trakcie zabiegu Falkowicz zorientuje się, co łączy chłopaka z pacjentką – i od razu go wyprosi.

- Doktorze Wilczewski, proszę natychmiast opuścić salę!

Jednak Michał mu się sprzeciwi… Świadomy, że dla Justyny liczy się każda sekunda – i nie ma go kto zastąpić.