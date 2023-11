1 z 9

Już jutro (18.10) na TVP2 o godzinie 20.40 zobaczymy kolejny 682. odcinek "Na dobre i na złe". A w nim doktor Krajewski zostanie tatą! Zobaczcie zdjęcia słodkiego bobasa w naszej galerii. Za nim to się stanie Adam zostanie oskarżony o gwałt i po raz kolejny wyzna Wiki miłość... W serialu będzie się działo też dużo więcej...

Do szpitala wróci Karola (Monika Pikuła) – pielęgniarka, która przez chorobę syna musiała zrezygnować z pracy. Kobieta wyzna Tretterowi (Piotr Garlicki), że chłopiec ma wadę układu oddechowego – przetokę, która łączy jego tchawicę z przełykiem. Dlatego jedzenie czasem dostaje się do jego płuc - co może prowadzić do zakażenia. Karola zaniepokoi się, bo Staś (Bruno Campbell) będzie miał infekcję.

