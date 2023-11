Profesor Falkowicz z "Na dobre i na złe" to człowiek za którym nie można nadążyć. Raz kocha raz znienawidzi. Ale jedno jest pewne, kiedy czegoś che osiąga to. Teraz Falkowicz zachęca do głosowania na swoją była dziewczynę, asystentkę i uczennica – Wiktorię Cosalidę.

Katarzyna Dąbrowska, która w serialu gra właśnie Wiki, staruje w plebiscycie Telekamery w kategorii najlepsza aktorka. Jak do głosowanie zachęca profesor Falkowicz? Posłuchajcie. Koniec głosowania będzie 25 stycznia 2018 roku.

Profesor Falkowicz to jedna z najbardziej lubianych postaci w 'Na dobre i na złe".