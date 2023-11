2 z 10

Tym razem w serialu gościnnie wystąpi Grzegorz Wons. Do Leśnej Góry trafi światowej sławy kompozytor: Juliusz Korkosz...

Artysta przyjedzie do szpitala wraz z “żoną”, tłumacząc, że jego ukochana spadła z roweru i uderzyła się w głowę. Doktor Consalida (Katarzyna Dąbrowska) od razu jednak zauważy, że to Korkosz ma problem... Bo „małżonka” kompozytora - o imieniu Mariola - okaże się… zwykłym jaśkiem. W pełnym namiętności kolorze czerwonym.