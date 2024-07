1 z 6

Zapraszamy na 633 odcinek „Na dobre i na złe”. Co tym razem wydarzy się w serialu? Wiktoria (Katarzyna Dąbrowska) będzie spędzać z Adamem (Grzegorz Daukszewicz) błogie chwile... do momentu, gdy ukochany przypomni jej o rozwodzie. Krajewski zacznie naciskać, by lekarka skontaktowała się w końcu z prawnikiem – bo oficjalnie nadal jest żoną Tomasza (Ireneusz Czop). A doktor Consalida wcale nie będzie z tego zadowolona!