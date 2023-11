I Michał, chcąc nie chcąc, będzie musiał przekonać szefa do współpracy…

- Obaj jesteśmy profesjonalistami...

- Nie wrzucaj nas do jednego worka, będzie nam tam razem bardzo niewygodnie!

- To, co było między mną i Kasią, nie powinno się zdarzyć i jest skończone.

- Stąpasz po bardzo cienkim lodzie…

- To są nasze sprawy osobiste i nie powinny wpływać na nasze życie zawodowe.

- Trzeba było o tym myśleć zanim wlazłeś do łóżka mojej narzeczonej!