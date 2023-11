1 z 7

W 694 odcinku „Na dobre i na złe”, tym razem w serialu szykuje się prawdziwa rewolucja…bo Falkowicz (Michał Żebrowski) poprosi o rękę Kasię Smudę (Ilona Ostrowska)! Chirurg zauważy, że Matylda (Amelia Czaja) martwi się, bo nie są „oficjalnie” rodziną. I to zmobilizuje go do oświadczyn - choć nie tak romantycznych, jak Kasia by pragnęła.

- Skoro dla Matyldzi to problem, że nie jesteśmy rodziną w papierach... Nie wiem, może to rozważymy? Wyjdziesz za mnie? - Co? - Zostaniesz moją żoną? - Nie rozumiem… - Przecież śpimy razem, jemy razem, wychowujemy dziecko razem... To są tylko formalności, pieczątka!

Tymczasem Adam (Grzegorz Daukszewicz) kolejny raz pokłóci się z Oliwią (Marta Bryła). Krajewski uzna, że dziewczyna powinna zrezygnować na razie z nauki i kariery - dla dobra ich dziecka. Popławska jednak się zbuntuje... I zaproponuje, by sam siedział w domu z małym Józiem.

Zobaczcie na kolejnych stronach galerii, co jeszcze wydarzy się w 694 odcinku „Na dobre i na złe”!

