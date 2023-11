6 z 6

W 161. odcinku „Na sygnale”, ekipę doktora Góry czeka trudne wyzwanie.

Wszystko zacznie się, gdy do ratowników podejdzie zapłakana 8-latka: Hania. Dziewczynka wyzna, że nie może obudzić mamy i zaprowadzi załogę doktora Góry do swojego domu. Lekarz – wspólnie z kolegami – włamie się do wskazanego przez nią mieszkania… I w środku zastanie młodą kobietę, która na widok ratowników zerwie się z łóżka, bliska paniki. Hania, szczęśliwa, od razu podbiegnie do matki:

- Obudziłaś się!

Kobieta jednak jej nie rozpozna…

- Kim ty jesteś? Co państwo tu robią?!

A doktor Góra, zmieszany, szybko zerknie na „pacjentkę”:

- Przepraszamy, dostaliśmy fałszywe wezwanie... Ta mała... Nie jest pani jej matką?

- Pierwszy raz ją widzę!

- Przepraszamy, już nas nie ma! Koszty pokryje ubezpieczenie!

Szef stacji będzie wściekły i po wyjściu na korytarz całą złość wyładuje na Lidce – bo to właśnie ona namówi go, by posłuchał dziewczynki i wszedł do wskazanego przez nią mieszkania.

- Pięknie! Dokonaliśmy włamania! Życie to nie bajka, do cholery! Pani Chowaniec… Następnym razem, jak pani wpadnie do czyjejś nory, to proszę nie iść za białym króliczkiem!

Mała Hania wybuchnie za to szlochem…

- To nie jest moja mama… Moja mama była inna… Kochała mnie! Ale odłamek zwierciadła wpadł jej do oka i ją odmienił… Proszę pomóc mamie... Proszę jej to wyjąć... żeby była jak dawniej!

A Lidka nagle zblednie - i zawróci.

- Nie... znowu gonimy króliczka?! Chowaniec! Stać, do cholery! To rozkaz!

Doktor Góra pobiegnie za ratowniczką – z każdą sekundą coraz bliższy wyrzucenia dziewczyny z pracy. Tymczasem Lidka podejdzie do kobiety, którą Hania wskazała jako swoją mamę, wyjmie latarkę i zaświeci chorej w oczy…

- Proszę na mnie spojrzeć... Czy stwierdzono u pani anizokorię?

A sekundę później odwróci się do szefa:

- Zobacz! Niesymetryczne źrenice!

- Faktycznie… Jak się pani czuje?

- Dobrze... Tylko boli mnie głowa…

Matka Hani, zdezorientowana, spojrzy na ratowników… I nagle zauważy, że z jej nosa leci krew. A doktor Góra zmieni w końcu ton.

- Ma pani poważne objawy neurologiczne... Zbadamy panią. Parametry, biegiem!

- Ciśnienie 230 na 150! Tętno 44! Glukoza 132!

- Wkłucie! Szybko, zbijamy ciśnienie... Furosemid i urapidyl...

- Szybko się pogarsza... Co to jest?!

- Coś jest w mózgu, co podniosło ciśnienie. Może być krwiak, może być guz... Musimy zabrać ją do szpitala zanim rozsadzi jej głowę!

Czy karetka dotrze na czas i Hania odzyska mamę? A doktor Góra – dzięki pomocy Lidki – uratuje kolejne życie? Emisja odcinka numer 161. - 8 listopada o 21:45 – zobacz koniecznie!