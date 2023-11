Kilka dni temu do HBO wrócił serial „Wielkie kłamstewka”. Do obsady drugiego sezonu dołączyła sama Meryl Streep. Jak producentem udało przekonać się tak wielką gwiazdę do wzięcia udziału w tym projekcie? Okazuje się, że wybitna aktorka była oczarowana pierwszą serią, dlatego propozycję przyjęła niemalże od razu - nawet bez czytania scenariusza!

Powiedziałabym, że jedną z rzeczy, które sprawiły, że pierwszy sezon był tak wyrazisty dla mnie jako widza, było jego bardzo specyficzne miejsce akcji i bardzo charakterystyczni bohaterowie. To, z jakimi szczegółami pokazano życie ich wszystkich, sprawiło, że ten serial stał się dla mnie bardzo istotny – powiedziała Meryl Streep - powiedziała gwiazda w „Big Little Roundtable” - wywiadzie dla HBO.

Kolejny odcinek serialu w najbliższy poniedziałek w HBO.

