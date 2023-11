Marcin Chodakowski znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Nie jest prawnym opiekunem swojej córki, co sprawia, że nadal musi się z nią ukrywać. Szuka go policja w całym kraju. Porwanie dziecka jest traktowane jako wysoki priorytet, a to oznacza, że nie może bezpiecznie przebywać w Polsce, bez narażania się na złapanie. Postawiony pod ścianą będzie chciał wyjechać z kraju!

Porwanie Mai sprawiło, że cała rodzina Marcina jest zagrożona. W 1385 odcinku „M jak miłość” Chodakowski wyjedzie z dziećmi na Mazury, aby tam ukryć się w domku nad jeziorem. Nie będzie to jednak do końca bezpieczna kryjówka, bo za sprawą Artura jest poszukiwany nie tylko za porwanie dziecka, ale też za prześladowanie Izy.

Czy Marcin zostawi Anię i wyjedzie z dziećmi?

Ania będzie chciała mu pomóc, ale Marcin zdecyduje się na wyjazd zagranicę tylko z dziećmi, o czym poinformuje jedynie swojego brata, Olka. Początkowo zaplanuje wyjazd do swojego ojca, ale potem zmieni plany.

Firmą Marcina ma się zająć jego brat, a w cały plan zostanie wprowadzona ich matka, Aleksandra.

Marcin Chodakowski z Mają i Szymkiem

MTL Maxfilm

Czy Arturowi ujdą na sucho wszystkie kłamstwa?