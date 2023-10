TVN wiosną 2020 roku stawia na seriale. Jedną z nowości jest produkcja "Motyw" z prawdziwie gwiazdorską obsadą. W rolach głównych pojawią się m.in. Agnieszka Grochowska, Małgorzata Kożuchowska, Michał Czernecki, Olga Bołądź czy Magdalena Walach.

„Motyw” to historia o miłosnym trójkącie, pozorach i kłamstwie, w które uwikłani są główni bohaterowie: Luiza, „Czarna” oraz Maks. Fabułę otwiera zbrodnia,a tłem całej sprawy są tajemnice sprzed lat. Kiedy w gdańskiej restauracji dochodzi do strzelaniny, Luiza Porębska oraz jej mąż Marcin „Maks” Porębski zostają ranni. Podejrzenia niezwłocznie padają na pracującą w ich restauracji Annę Czarnecką. „Czarna” nie przyznaje się do winy; sugeruje także, że w zdarzenie uwikłana jest jej szefowa - czytamy w komunikacie TVN o serialu.