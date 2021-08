21 lat temu padł pierwszy klaps na planie "M jak miłość"! Pamiętacie, jak wyglądały wtedy gwiazdy serialu?

Dokładnie 4 listopada 2020 roku minie dwadzieścia lat od emisji premierowego odcinka "M jak miłość" ! Choć trudno w to uwierzyć, to uwielbiany przez widzów serial o rodzinie Mostowiaków ma już dwadzieścia lat. Produkcja stworzona przez Ilonę Łepkowską i Tadeusza Lampkę w ekspresowym tempie stała się prawdziwym hitem i do dziś przyciąga miliony osób przed telewizory. Z okazji urodzin "M jak miłość" przypominamy Wam dwadzieścia najważniejszych wydarzeń z serialu! 20 wydarzeń na 20-lecie "M jak miłość" 1. Śmierć Lucjana Mostowiaka Chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że najważniejszym wydarzeniem w całej historii „M jak miłość“ było odejście Lucjana, seniora rodu Mostowiaków. Gdy 22 kwietnia 2017 r. w wieku 91 lat zmarł Witold Pyrkosz , wiadomo było, że i grany przez niego bohater pożegna się z życiem. Po raz ostatni legendarny aktor wystąpił w 1310. odcinku „M jak miłość“. Potem najbliżsi Lucjana rozmawiali między sobą o tym, że ukochany mąż, tatuś i dziadek trafił do szpitala. Kamera tego nie pokazywała. Na ekranie nie było też ani sceny śmierci, ani pogrzebu ulubionej przez widzów postaci. O śmierci Lucjana Mostowiaka widzowie dowiedzieli się z 1329. odcinka, który został wyemitowany 14 listopada 2017 r. Wtedy to jego syn Marek (Kacper Kuszewski) odebrał telefon ze szpitala z informacją, że senior odszedł we śnie. 2. Śmierć Hanki Mostowiak To wydarzenie do dziś odbija się echem! Co ciekawe, informacje o śmierci Hanki Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska), fikcyjnej postaci, podały nawet poważne tygodniki opiniotwórcze takie jak „Newsweek“ czy „Polityka“. Hanka umarła w 863. odcinku, bo grająca ją aktorka zdecydowała się odejść z produkcji. 3. Śmierć Tomka...