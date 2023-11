W 1344. odcinku serialu "M jak miłość" nie zabraknie wzruszeń. A to wszystko za sprawą prezentu, który otrzyma Barbara Mostowiak. A będą to... słoneczniki, która jeszcze za życia wyśle jej Lucjan (Witold Pyrkosz). Sprawdźcie, o co chodzi!

Przed Barbarą kolejne trudne chwile - pierwsza rocznica ślubu bez męża. Tego dnia, jak podaje Świat Seriali, seniorka rodu tradycyjnie upiecze pączki według rodzinnego przepisu, ale także pójdzie na cmentarz. Czeka ją jednak zadziwiająca niespodzianka. Kurier przywiezie do jej domu bukiet słoneczników od anonimowego nadawcy. Cała rodzina zaprzeczy, że miała cokolwiek wspólnego z podarunkiem. Marek (Kacper Kuszewski) zacznie więc ustalać, od kogo pochodzą kwiaty. Okaże się, że bukiet zamówił sam Lucjan od razu po tym, jak wyszedł ze szpitala na przepustkę.

Warto przypomnieć, że Lucjan zawsze na rocznicę ślubu dawał swojej żonie właśnie słoneczniki...

Lucjan zawsze pamiętał o rocznicy ślubu.

Barbara znów dostanie słoneczniki od Lucjana!