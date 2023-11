1 z 4

1387. odcinek "M jak Miłość" zbliża się wielkimi krokami! Co czeka serialowych bohaterów? Będzie się działo! Nie dość, że Marysia (Małgorzata Pieńkowska) wyzna Arturowi (Robert Moskwa) miłość, to Kinga (Kasia Cichopek) i Piotr (Marcin Mroczek) dowiedzą się jaką płeć będą miały ich dzieci! Sytuacja znacząco się rozwinie, bowiem przyszła mama bliźniaków wzbogaci się o... 5 tys. złotych! W jaki sposób? Bardzo komiczny! Przeczytajcie na następnej stronie co się wydarzy.

Z serialem "M jak Miłość" pożegnali się ostatnio Kacper Kuszewski i Dominika Kluźniak