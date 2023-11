Natalia (Marcjanna Lelek), widząc brata w kajdankach, z trudem zapanuje nad emocjami.

- Szefie, co tu się dzieje? Jestem pewna, że to jakieś nieporozumienie... No chyba pan nie myśli, że mój brat mógłby zrobić coś takiego?! To jakiś absurd!

- Natalka, nie wtrącaj się, proszę cię…

- Mateusz, do cholery, co ty wyprawiasz, dlaczego kłamiesz?!