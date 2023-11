6 z 8

A w finale: niebezpieczna przygoda Ani (Maria Pawłowska)! Młoda dziennikarka, gromadząc materiał do reportażu, umówi się na spotkanie z Radkiem (Jakub Firewicz) - bandytą, który zmusza kobiety do prostytucji. Dziewczyna będzie udawać jego potencjalną ofiarę… ale przestępca od razu zorientuje się, że to podstęp. I gdy znajdzie w jej torebce włączoną komórkę, wybuchnie wściekłością.

- Ty suko, po co to nagrywasz, co?!