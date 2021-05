"M jak miłość": Mateusz Mostowiak popełni samobójstwo? Ostatni odcinek sezonu zakończy się wielkim dramatem

Czy w nowych odcinkach "M jak miłość" wątek Lilki (Monika Mielnicka) i Mateusza (Krystian Domagała) będzie powoli wygaszany? Zakochani wyprowadzą się z Grabiny i całkowicie znikną z serialu? Przedstawicielka hitu Telewizyjnej Dwójki w rozmowie z mediami odpowiedziała na te pytania! Sprawdźcie, co powiedziała o serialowej parze! Co czeka Lilkę i Mateusza z "M jak miłość"? Lilka i Mateusz na zawsze wyjadą z Grabiny? W ostatnim sezonie "M jak miłość" Lilka i Mateusz spełnili swoje marzenie i stanęli na ślubnym kobiercu. Mateusz Mostowiak i jego ukochana w tajemnicy przed rodziną powiedzieli sobie "TAK" w sylwestrowy wieczór. Po ślubie zakochani zamieszkali w domu rodzinnym Lilki i teraz przygotowują się do do matury. Jak już wiemy, w nowym sezonie "M jak miłość", który zostanie wyemitowany po wakacyjnej przerwie, Lilka przejdzie wielką metamorfozę - żona Mateusza zmieni styl ubierania i zaprezentuje się w nowej fryzurze. Wiadomo również, że po egzaminie maturalnym Lilka rozpocznie studia w Warszawie, a Mateusz razem z nią pojedzie do stolicy. Czy to oznacza, że Mateusz i Lilka na stałe wyprowadzą się z Grabiny i wkrótce ich wątek zostanie wygaszony? "Świat Seriali" zapytał o to Karolinę Baranowską z działu PR "M jak miłość“. Potwierdzam, że Mateusz i Lilka rozpoczną całkiem nowy rozdział w swoim dorosłym życiu - portal cytuje jej wypowiedź. - Na własnej skórze przekonają się, że wszystkie drogi prowadzą do Grabiny. Wygląda więc na to, że fani Lilki i Mateusza nie muszą się obawiać o ich losy w serialu. Wszystko wskazuje na to, że para nie zniknie z "M jak miłość"! Lubicie wątek Lilki i Mateusza? Zobacz także: Kinga i Piotrek w "M jak miłość" jednak...